Der Trainer der Handballer, Bodo Leckelt, bringt Lank mit offensiver Manndeckung und vielen Wechseln aus dem Konzept – 24:22.

Treudeutsch Lank und Adler Königshof II lieferten sich zum Saison-Auftakt in der Handball-Verbandsliga ein von viel Nervosität geprägtes Nachbarschaftsderby, das die Gäste verdient mit 24:22 (12:7) für sich entschieden. Adlers neuer Trainer Bodo Leckelt stellte sein Team taktisch klug ein, sorgte mit einer offensiven Manndeckung gegen zumindest einen Lanker Angreifer und mit ständigen Auswechslungen für viel Unruhe. So profitieren die Gäste gleich von der ersten Viertelstunde, führten mit 7:2. Nur mühsam fanden die Gastgeber ins Spiel, vergaben etliche glasklare Chancen, darunter drei Siebenmeter.

Nach dem Seitenwechsel lag Königshof meist mit drei bis vier Toren in Führung. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte der Lanker Dominik Fischer für den 21:22-Anschluss. Königshof schaukelte mit viel Routine trotz Unterzahl durch Tore von Fabiano Recavarren und Alexander Spoo das Spiel über die Zeit. Leckelt sagt: „Die vielen Auswechslungen gehören zu meinem Konzept. Für meine Spieler ist das nicht neu. Wir haben hart an der Defensive gearbeitet. Das zahlte sich aus.“ Sein Gegenüber Mario Lenders sagt: „Uns verließ nach den ersten schwachen Minuten im Angriff auch in der Abwehr der Mut. So liefen wir immer einem Rückstand hinterher. Viel zu spät fanden wir unsere Linie.“

Verbandsligist TV Vorst schlägt den TV Korschenbroich II 30:25

Oberliga-Absteiger TV Vorst erledigte seine Pflichtaufgabe beim TV Korschenbroich II mit 30:25 (15:8). Kreisläufer Marvin Rassmann stellte mit zwei Toren in den beiden letzten Minuten den Sieg sicher.

Elf Mal traf Ex-Drittligaspieler Kai Wingert für Verbandsliga-Aufsteiger St. Tönis in Oberhausen ins Schwarze. Doch die Gastgeber siegten dank einer variablen Abwehrleistung in der zweiten Hälfte mit 30:27 (14:15).

In der Landesliga, Gruppe 1, sorgte Aufsteiger TV Oppum II mit einem 22:20 (10:7)-Erfolg beim ASV Süchteln für eine Überraschung. In der Gruppe 4 feierte der SC Bayer Uerdingen, gespickt mit etlichen Nachwuchsspielern, einen 28:24 (17:11)-Erfolg über Mülheim-Saarn. ps