Der US-Amerikaner wechselt zu den Black Wings Linz.

Die Krefeld Pinguine werden ihre letzten Saisonspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Kyle Klubertanz bestreiten. Der Klub teilte gestern mit, dass der Vertrag mit dem 31-jährigen Verteidiger mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden sei. Der US-Amerikaner habe um die Auflösung gebeten. Derweil vermeldeten die Black Wings Linz Klubertanz gestern als Neuverpflichtung für die in Kürze beginnenden Play-offs in der höchsten Spielklasse Österreichs.

Pinguine stellen Antrag für Lizenzprüfungsverfahren

Für die Pinguine gab es aber noch mehr Papierkram zu erledigen. Wie die KEV Pinguine Eishockey GmbH gestern mitteilte, habe man bei der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fristgerecht den Antrag auf Durchführung des Lizenzprüfungsverfahrens für die kommende Saison eingereicht. Die Bürgschaft in Höhe von 100 000 sei hinterlegt. Bis zum 24. Mai müsse nun ein vollumfänglicher Lizenzantrag gestellt werden, eine Entscheidung durch den Aufsichtsrat der DEL werde für Anfang Juli erwartet.