Krefeld. Frederic Klausner hat den Bezirksligisten SSV Strümp zum ersten Sieg in der Abstiegsrelegation bei Turu Düsseldorf II geführt. Der Meerbuscher traf doppelt beim 2:0 für die Mannschaft von Trainer Stefan Poetters und sorgte für eine gute Ausgangslage. Am Sonntag steht um 15 Uhr das Rückspiel am Strümper Rudolf-Lensing-Ring an.