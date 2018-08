Die Bagger kommen erst 2019 in die Grotenburg. Diese Nachricht mag KFC-Fans wie Krefelder irritieren. Das liegt daran, weil aktuell der KFC das Tempo vorgibt mit zwei Aufstiegen in zwölf Monaten und die Stadt nicht hinterherkommt. Aber niemand unterzieht ein Stadion solcher Größe wie die Grotenburg in vier Monaten einer Generalüberholung. Wenn im Sommer 2019 alles fertig wäre, ist es optimal gelaufen.

Der sportliche Erfolg des KFC dokumentiert die Versäumnisse von Instandhaltung und Investition in eine Sportstätte von beinahe zwei Jahrzehnten schonungslos. Und belegt, dass die Stadt nicht unbedingt ein optimierter Planer ist.

Ein Kommentar von Stephan Esser.

Das Gerangel ums Stadthaus und dessen Sanierung ist weiterer Beleg dafür, selbst wenn die Details in diesem Fall speziellerer Natur sind. Fenster gibt es ja in der Grotenburg kaum an wesentlichen Punkten. Das Stadion hat nach wie vor einen besonderen Charme, lässt nicht nur Fußball-Romantiker des KFC Uerdingen von den guten alten Zeiten träumen. Aber darum geht es im Kern gar nicht.

Spätestens mit der Sanierung und einer Investition von rund zehn Millionen Euro sollte Schluss mit der Flickschusterei an den Sportstätten der Stadt sein. Alle haben sie erheblichen Sanierungsbedarf – ob das Badezentrum oder die Glockenspitzhalle. Bald wird es der König-Palast sein.

Wo eigentlich bleibt der Masterplan für die Sportstätten der Stadt? Und damit sind nicht nur die Leuchttürme wie eben Grotenburg, Badezentrum oder König-Palast gemeint, sondern die Turnhallen, in denen die Verein Sport anbieten. Es bedarf für die Stadt einer Größe wie Krefeld einer Sportstätten-Gesellschaft. Die Stadt lässt Bauen über die Wohnstätte, sie versorgt die Bürger mit Strom, Gas und Wasser über die SWK und sie führt Aufsicht über die Sparkasse, der viele Ihr Geld anvertrauen.

Rund 70 000 Krefelder treiben Sport in Vereinen. Es gibt kaum eine größere Gruppe mit gleichem Interesse. Dafür die Bedingungen auszurichten, wird eine zukünftige Schlüsselaufgabe, die besser nicht bei der Stadt bleibt.