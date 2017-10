Krefeld. Der Vorverkauf für das Pokalheimspiel des KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Oberhausen ist am Montag angelaufen. Die Viertelfinalbegegnung des Niederrheinpokals findet am Samstag, dem 25. November 2017, in der Krefelder Grotenburg statt. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Nach Angaben des KFC gelten die Preise der Regionalliga West. Dauerkarten haben bei Pokalspielen keine Gültigkeit. Ebenfalls können Mitglieder bei Pokalspielen keine Ermäßigung erhalten.Die Plätze der Dauerkarteninhaber sind bis zum 10. November 2017 reserviert und können online oder über die Geschäftsstelle des Vereins bezogen werden.