Krefeld. Nach der Meister-Party ist vor den Aufstiegsspielen - und das Interesse an den Tickets für die Spiele, in denen der KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim um einen Startplatz in der 3. Liga kämpfen wird, sind offensichtlich begehrt:

Der Vorverkauf für das Spiel in Mannheim (27.5.) soll "aller Voraussicht nach am Donnerstag beginnen". Das teilte der Supporters Club auf seiner Facebook-Seite mit. "Wir haben alles an Tickets angefordert, was möglich war", ist dort weiter zu lesen. Viele Fans hätten bereits nach den Karten gefragt. Tickets seien wie gewohnt bei der KFC-Geschäftsstelle und über den Supporters Club erhältlich. Genauere Informationen sollen noch folgen.

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev hatte noch bei der Meisterfeier darauf hingewiesen, dass kein Aufstiegsspiel in der Grotenburg ausgetragen wird. Beim Hinspiel, das für den 24. Mai angesetzt wurde, hat der KFC Heimrecht. Unklar ist noch, wo gespielt wird. red