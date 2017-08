Krefeld. Am Dienstag spielt der KFC Uerdingen gegen Rot-Weiss Essen. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Grotenburg-Stadion. Da viele Fans von RWE erwartet werden, gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen. So wird die Violstraße am Spieltag ab 15:00 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Den Gästefans steht der Parkplatz P2 mit Zufahrt über Schönwasserstraße/Tiergartenstraße zur Verfügung. Dort ist der Gästeeingang Tor 1 mit Zugang zur Nordtribüne für die Anhänger von Rot-Weiss Essen geöffnet.

Die Anhänger des KFC Uerdingen können wie gewohnt auf dem Parkplatz P3 an der Berliner Straße parken. Dort sind die Eingänge Tor 4 mit den Tageskassen und Tor 3a für Karteninhaber geöffnet. Mit der Straßenbahn 042/043 anreisende KFC-Fans sollten bis zur Haltestelle Sonnenhof fahren. Von dort gelangt man über die Vadersstraße bis zu den Eingängen an der Berliner Straße.