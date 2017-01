Krefeld. Danny Rankl hat seinen Vertrag beim KFC Uerdingen vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 27-jährige Mittelstürmer kam in der Winterpause der Saison 2015/2016 vom TV Jahn Hiesfeld nach Uerdingen und erzielte in der Rückrunde der Oberliga Niederrhein in 14 Spielen im KFC-Dress stolze elf Tore.

In der aktuellen Saison kommt der derzeit führende Spieler der Torjägerliste der auf 13 Treffer in 18 Spielen. Nikolas Weinhart vom KFC-Vorstand zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung mit dem Top-Torjäger: "Wir sind glücklich, dass wir Danny längerfristig an uns binden konnten und freuen uns auf die gemeinsame, hoffentlich erfolgreiche Zukunft".