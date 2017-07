Im Test gegen Preussen Krefeld führt das Team von Trainer Michael Wiesinger bereits nach elf Minuten mit 3:0. Krempicki trifft doppelt.

Krefeld. Der KFC Uerdingen hat sich beim lockeren Testspiel gegen Preussen Krefeld in Torlaune präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger gewann vor 633 Zuschauern an der Hubert-Houben-Kampfbahn standesgemäß mit 6:0. In Torwart Robin Benz, Dennis Chessa, Alexander Bittrof, Joshua Endres und Connor Krempicki bot Wiesinger gleich fünf Neuzugängen die Chance, sich zu präsentieren und wurde dafür prompt belohnt. Nach vier Minuten erschob Krempicki rechts unten zum 1:0 ein. Der 22-jährige schaffte mit seinen schnellen Dribblings immer wieder Platz im Zentrum.

Nach dem 2:0 durch Stürmer Marcel Reichwann (8.) krönte Krempicki seinen guten Auftritt mit dem 3:0. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal elf Minuten gespielt. In der Folge blieb das Schützenfest aber aus, auch weil bei den Preussen die Anfangsnervosität verflog. Als Joshua Endres (27.) und Oguzhan Kefkir (41.) auf 5:0 stellten war das letztjährige Endergebnis von 4:0 schon vor der Pause getoppt. Vor der Augen von Ex-Pinguine Trainer Franz Fritzmeier wechselte Wiesinger in der Halbzeit ordentlich durch. Auch der deutsch-spanische Testspieler Kevin Pino Tellez bekam im zentralen Mittelfeld einige Minuten. Kurz nach der Pause sorgte Philipp Goris per Kopf für den Endstand (47.).