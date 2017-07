Krefeld. Das Highlight der Saisonvorbereitung steigt für den KFC Uerdingen am 21. Juli: Dann geht es in der Grotenburg um 19 Uhr gegen den 1 FC Köln. Es ist das erste Spiel der Kölner in der Region und für den KFC Uerdingen ein ernstzunehmender Test. Der Verein bietet für dieses Spiel in seinem Online-Shop VIP-Karten zum Preis von 100 Euro an.