Krefeld. Der neue Mann lief noch in zivil ums Feld. Kai Schwertfeger, 28, früherer Profi bei Fortuna Düsseldorf, Aachen und Hansa Rostock, wird den Oberligisten KFC Uerdingen sofort verstärken. Der Mittelfeldspieler einigte sich mit seinem alten Verein Wuppertaler SV. Medienberichte, nach denen der Fußballer selbst eine Entschädigungssumme an den WSV bezahlt, um zu wechseln, dementierte Schwertfeger nicht.

Dieser sagte der WZ: „Ich habe mich mit dem WSV geeinigt. Der Vertrag wurde am Freitag aufgelöst. Mehr will ich dazu aber nicht mehr sagen. Das langfristige Angebot und die Philosophie des KFC haben mich überzeugt. Der KFC hat keine Ablöse gezahlt.“ Bis 2019 dauert nun der Vertrag des Ex-Profis beim KFC. Dass Schwertfeger in Uerdingen womöglich nun ein höher dotiertes Salär erhalte als zuletzt, kommentierte sein neuer Trainer André Pawlak: „Was er in Wuppertal bekommen hat, weiß ich nicht.

Gegenüber seiner Zeit in Rostock muss er Abstriche machen. Er wird unseren Rahmen hier aber nicht sprengen, kann mit dem Geld aber sein Leben bestreiten.“ Danny Rankl trifft doppelt gegen Hannovers U21 Am Test gestern gegen den Nord-Regionalligisten Hannover 96 U21 teilnehmen, durfte Schwertfeger jedoch noch nicht. Die Unterlagen seien vom WSV noch nicht vollständig übermittelt worden, hieß es.

Beim 4:0-Sieg gegen die Niedersachsen spielten sich dafür andere Akteure in den Vordergrund. Dennis Pozder, Pascale Talarski und zweimal Danny Rankl erzielten die Tore. Vor allem im zweiten Durchgang hatten die Krefelder deutliche Vorteile.

Pawlak sagte: „Jedes Spiel ist besser als Training. Die Ergebnisse sind zweitrangig. Wir waren heute frischer als der Gegner. Die Chancen haben wir effektiv genutzt.“ Noch fehlten die noch angeschlagenen Leon Binder sowie die kranken Philipp Goris und Denis Jovanovic. Am Samstag hatten die Uerdinger in einem geheimen Spiel ohne Zuschauer gegen eine Mannschaft des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 0:7 (0:3) verloren.