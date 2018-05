Mannheim. Oh wie wäre das schön, wenn der KFC den Aufstieg in die 3. Liga und damit dir Rückkehr in den Profifussball feiern könnten. Im heutigen zweiten Spiel der Relegation gilt es also - und die Gäste aus Krefeld spielen hier eine beeindruckende Partie, überstanden die ersten 30 Minuten, in denen Waldhof Mannheim Druck ausübte unbeschadet und konnte auch nach Ausglich wieder in Führung gehen. So steht es nach der ersten Hälfte1:2 - aus Gastgebersicht selbstverständlich. Die Tore für den KFC erzielten Connor Krempicki (29.) und Tanju Öztürk (39.).

Die erste Halbzeit nachlesen, die zweite live mitverfolgen: Hier geht es zu unserem Liveticker!