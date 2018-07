Frankfurt. Der DFB hat am Dienstag den zeitgenauen Spielplan für die Spieltage 4 bis 10 veröffentlicht. Am Sonntag den 12.8. um 13.00 Uhr wird der KFC Uerdingen in München gegen den TSV 1860 spielen.

Kernspieltag bleibt der Samstag, erstmals werden neben Freitags- und Sonntagsspielen aber auch Partien am Montagabend ausgetragen.

3. Liga: Zeitgenaue Ansetzungen 2018/2019 (PDF / 263,9 KB) Herunterladen

Für den KFC ist am 24.8. um 19.00 Uhr ein Freitagsspiel gegen den SG Sonnenhof Großaspach angesetzt. In der englischen Woche Ende September empfängt der KFC am Mittwoch den 26.9. Zwickau. Alle anderen Spieltage sind auf einen Samstag gelegt. red

Spielplan 3. Liga, Saison 2018/2019 Spieltag 4 bis 10

4. Spieltag 10.08.2018 19.00 Karlsruher SC FC Carl Zeiss Jena 11.08.2018 14.00 Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 11.08.2018 14.00 SG Sonnenhof Großaspach VfL Osnabrück 11.08.2018 14.00 SV Meppen VfR Aalen 11.08.2018 14.00 SpVgg Unterhaching F.C. Hansa Rostock 11.08.2018 14.00 SV Wehen Wiesbaden Eintracht Braunschweig 11.08.2018 14.00 FSV Zwickau SC Fortuna Köln 12.08.2018 13.00 TSV 1860 München KFC Uerdingen 05 12.08.2018 14.00 FC Würzburger Kickers FC Energie Cottbus 13.08.2018 19.00 SC Preußen Münster VfL Sportfreunde Lotte 5. Spieltag 24.08.2018 19.00 KFC Uerdingen 05 SG Sonnenhof Großaspach 25.08.2018 14.00 VfR Aalen TSV 1860 München 25.08.2018 14.00 VfL Osnabrück SC Preußen Münster 25.08.2018 14.00 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC 25.08.2018 14.00 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching 25.08.2018 14.00 F.C. Hansa Rostock FC Würzburger Kickers 25.08.2018 14.00 FC Energie Cottbus SV Meppen 26.08.2018 13.00 VfL Sportfreunde Lotte Hallescher FC 26.08.2018 14.00 Eintracht Braunschweig SC Fortuna Köln 27.08.2018 19.00 FC Carl Zeiss Jena FSV Zwickau 6. Spieltag 31.08.2018 19.00 TSV 1860 München FC Energie Cottbus 01.09.2018 14.00 Hallescher FC VfL Osnabrück 01.09.2018 14.00 SC Preußen Münster KFC Uerdingen 05 01.09.2018 14.00 SV Meppen F.C. Hansa Rostock 01.09.2018 14.00 FC Würzburger Kickers SV Wehen Wiesbaden 01.09.2018 14.00 SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig 01.09.2018 14.00 Karlsruher SC VfL Sportfreunde Lotte 02.09.2018 13.00 FSV Zwickau 1. FC Kaiserslautern 02.09.2018 14.00 SC Fortuna Köln FC Carl Zeiss Jena 03.09.2018 19.00 SG Sonnenhof Großaspach VfR Aalen 7. Spieltag 14.09.2018 19.00 Eintracht Braunschweig FC Carl Zeiss Jena 15.09.2018 14.00 VfR Aalen SC Preußen Münster 15.09.2018 14.00 KFC Uerdingen 05 Hallescher FC 15.09.2018 14.00 VfL Osnabrück Karlsruher SC 15.09.2018 14.00 SV Wehen Wiesbaden SV Meppen 15.09.2018 14.00 F.C. Hansa Rostock TSV 1860 München 15.09.2018 14.00 FC Energie Cottbus SG Sonnenhof Großaspach 16.09.2018 13.00 VfL Sportfreunde Lotte FSV Zwickau 16.09.2018 14.00 SpVgg Unterhaching FC Würzburger Kickers 17.09.2018 19.00 1. FC Kaiserslautern SC Fortuna Köln 8. Spieltag 21.09.2018 19.00 SC Preußen Münster FC Energie Cottbus 22.09.2018 14.00 SG Sonnenhof Großaspach F.C. Hansa Rostock 22.09.2018 14.00 TSV 1860 München SV Wehen Wiesbaden 22.09.2018 14.00 SV Meppen SpVgg Unterhaching 22.09.2018 14.00 FC Würzburger Kickers Eintracht Braunschweig 22.09.2018 14.00 FC Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 22.09.2018 14.00 SC Fortuna Köln VfL Sportfreunde Lotte 22.09.2018 14.00 Karlsruher SC KFC Uerdingen 05 23.09.2018 13.00 FSV Zwickau VfL Osnabrück 23.09.2018 14.00 Hallescher FC VfR Aalen 9. Spieltag 25.09.2018 19.00 Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 25.09.2018 19.00 VfL Sportfreunde Lotte FC Carl Zeiss Jena 25.09.2018 19.00 FC Würzburger Kickers SV Meppen 25.09.2018 19.00 SV Wehen Wiesbaden SG Sonnenhof Großaspach 25.09.2018 19.00 F.C. Hansa Rostock SC Preußen Münster 26.09.2018 19.00 KFC Uerdingen 05 FSV Zwickau 26.09.2018 19.00 VfL Osnabrück SC Fortuna Köln 26.09.2018 19.00 VfR Aalen Karlsruher SC 26.09.2018 19.00 SpVgg Unterhaching TSV 1860 München 26.09.2018 19.00 FC Energie Cottbus Hallescher FC 10. Spieltag 28.09.2018 19.00 SC Preußen Münster SV Wehen Wiesbaden 29.09.2018 14.00 Hallescher FC F.C. Hansa Rostock 29.09.2018 14.00 SG Sonnenhof Großaspach SpVgg Unterhaching 29.09.2018 14.00 SV Meppen Eintracht Braunschweig 29.09.2018 14.00 1. FC Kaiserslautern VfL Sportfreunde Lotte 29.09.2018 14.00 SC Fortuna Köln KFC Uerdingen 05 29.09.2018 14.00 Karlsruher SC FC Energie Cottbus 30.09.2018 13.00 FC Carl Zeiss Jena VfL Osnabrück 30.09.2018 14.00 FSV Zwickau VfR Aalen 01.10.2018 19.00 TSV 1860 München FC Würzburger Kickers