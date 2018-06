Krefeld. Nach dem neuen Trikotsponsor kommt jetzt auch der Fahrplan für die Vorbereitung: Am 25. Juni beginnt diese beim KFC Uerdingen. Am 30. Juni steht die erste Bewährungsprobe an - mit einem Testspiel gegen den Bonner SC. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Am 3. Juli fliegt die Mannschaft dann ab Düsseldorf ins Trainingslager nach Österreich. Dort, rund zehn Kilometer von Kitzbühel entfernt, steht ein Aufenthalt in einem Sportresort in Hopfgarten im Brixental an.

Dort gibt es zwei Testspiele: Am 11. Juli fliegt das Team dann wieder ab München zurück nach Düsseldorf.

Testspiele im Überblick:

30. Juni, Bonner SC, Regionalligist

5. Juli, FK Ufa, russischer Erstligist

9. Juli, FK Pribram, tschechischer Erstligist

12. Juli, Gegner wird noch bekannt gegeben

17. Juli, SC Eindhoven in Jülich, niederländischer Zweitligist

18. Juli, FC Groningen, niederländischer Erstligist

21. Juli, Gegner wird noch bekannt gegeben