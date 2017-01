Uerdingen bestreitet Testspiel beim TSV Marl-Hüls. VfR Fischeln empfängt FC Hürth.

Krefeld. Kai Schwertfeger darf am Sonntag für den Fußball-Oberligisten KFC Uerdingen im Testspiel beim Dritten der Oberliga Westfalen, TSV Marl-Hüls, sein Debüt geben. Das ist eine von zwei guten Nachrichten am Ende der zweiten Trainingswoche nach der Winterpause.

Die zweite – dass Torjäger Danny Rankl seinen Vertrag verlängert hat – freut Trainer André Pawlak indes noch mehr: „Er ist ein Spieler, der jedes Jahr zweistellig trifft. Ich traue ihm auch in der Regionalliga viele Tore zu. Er wird dort mehr Räume bekommen.“

KFC-Coach André Pawlak kann wieder mit Philipp Goris planen

In Marl will Pawlak ab 14.30 Uhr eine dominante KFC-Mannschaft sehen – eine, die den Gegner beschäftigt –, auch wenn der 45-Jährige auf einen Blockwechsel setzt. Charles Takyi ist krank, Philipp Goris dafür wieder voll belastbar.

Beim Liga-Konkurrenten VfR Fischeln gibt es vor dem ersten Testspiel dagegen wieder ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Christos Pappas. Der 26-Jährige setzte mit dem Training aus, nachdem er in der U 19 seine Belastungsfähigkeit getestet hatte. Den Mittelfeldspieler plagt seit Monaten eine Schambeinverletzung. David Machnik kommt am Wochenende aus dem Urlaub zurück. Der erste Test daheim gegen den Mittelrheinligisten FC Hürth Sonntag um 15 Uhr kommt für ihn noch zu früh. VfR-Trainer Josef Cherfi sagt nach der von Konditionstraining geprägten Auftaktwoche: „Wir wollen den Rhythmus aufnehmen und die Abstimmung finden.“ Dabei will er den einen oder anderen Spieler genauer unter die Lupe nehmen, der bisher noch nicht so zum Zuge gekommen ist.

Nicht zufrieden war Meerbuschs Trainer Wolfgang Jeschke mit dem ersten Auftritt seines TSV gegen den Bezirksligisten ASV Süchteln – trotz des 3:0-Sieges. Zu viel Raum für den Gegner, zu wenig Durchschlagskraft, zu behäbig im Spielaufbau. Jeschke: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“ Am Sonntag um 14 Uhr kommt die U 21 des 1. FC Köln (Regionalliga West) nach Lank.