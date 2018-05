Krefeld. Am Abend vor dem wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte schottet sich der KFC Uerdingen ab. Aus Sorge vor Störungen oder Angriffen von Fans des SV Waldhof Mannheim, wie es der SV Meppen im Vorjahr erlebt hatte, quartierten sich die Krefelder vor dem entscheidenden Relegationsspiel am Sonntag (14 Uhr, hier geht es zum Liveticker) in einem unbekannten Hotel im Mannheimer Umland ein.

Der Mannschaftsbus wurde ebenfalls versteckt. Wie der Klub am Samstag mitteilte, werde die Mannschaft einen ruhigen Abend im Hotel verbringen und am Sonntag von einer Polizeieskorte zum Stadion geleitet werden. ck