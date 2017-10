Uerdingen. Regionalligist KFC Uerdingen hat die Chance genutzt, nach dem Sieg im Topspiel gegen Oberhausen in der Vorwoche im Heimspiel gegen den TuS Erndtebrück nachzulegen. Die Krefelder gewannen mit 1:0. Marcel Reichwein erzielte das Tor des Tages in der 83. Minute. Der KFC agierte 50 Minuten lang in Überzahl.