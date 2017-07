Krefeld. Einen Einstand nach Maß feierte der KFC am Samstag gegen die Youngster des 1. FC Köln. Die Krefelder gewannen ihren Regionalliga-Auftakt verdient mit 2:1. Den Siegtreffer besorgte Joker Lucas Musculus.

Bereits in der fünften Minute ging das Team von Stephan Wiesinger in Führung. Nach einem weiten Ball von Routinier Reichwein köpfte Ellguth das Spielgerät in die Maschen. Doch zwölf Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit konterten die Gäste gefährlich: Kölns Torjäger Laux bekam den Ball an der Strafraumgrenze und vollstreckte eiskalt zum Ausgleich.

Nach dem Gegentreffer erhöhten die Krefelder vor 3163 Zuschauer den Druck und wurden kurz vor Schluss auch für ihren Einsatz belohnt. Der zehn Minuten zuvor eingewechselte Musculus traf in der 87. Minute ins untere rechte Eck. Auch bei diesem Treffer sorgte Reichwein wieder für die Vorlage. jp/anle