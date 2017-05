Der Fußballer von Oberligist KFC erzielt in Baumberg zwei Tore – doch der Spitzenreiter muss sich mit einem Punkt begnügen.

Auch der sonst so fangsichere Maurice Schumacher konnte dem Schuss des Baumbergers Robin Hörmig nur noch hinterherschauen. Der zweifach abgefälschte Versuch des besten Oberliga-Schützen landete im unteren linken Toreck des KFC Uerdingen. Ein Treffer mit Folgen: Die 2:1-Führung der Gäste war somit dahin und damit auch der erhoffte Sieg des Spitzenreiters, dessen Vorsprung auf Verfolger Schonnebeck auf neun Punkte schmolz – was jedoch angesichts des Restprogramms von sechs Spielen immer noch eine komfortable Führung ist. Doch den Aufstieg feiern können die Uerdinger am Mittwochabend im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch noch nicht.

Danny Rankl kommt erst nach der Pause ins Spiel

Die Mannschaft von Trainer André Pawlak hatte sich vor 500 Zuschauern an der Grazer Straße in Baumberg selbst um ihren Lohn gebracht. So sagte es auch Stürmer Danny Rankl, der erst nach der Pause ins Spiel kam und dann zusammen mit Denis Pozder attackierte: „Das 2:2 reicht hier nicht. Wir haben wieder Punkte liegen gelassen.“

Pozder genoss den Vortritt. Für den verletzten Tanju Öztürk rückte Leon Binder ins defensive Mittelfeld. Im ersten Durchgang allerdings war das Uerdinger Offensivspiel zu ungenau. Zudem leistete sich Sascha Tobor nach sechs Minuten einen Ballverlust am eigenen Strafraum, der zum 1:0 für die Sportfreunde führte. Aleks Pranjes und Johannes Dörfler wechselten sich auf den Außenbahnen ab. Eine erhöhte Gefahr für das Baumberger Tor ging von ihnen jedoch nicht aus. Die vielbeinige Abwehr der Gastgeber unterband aber auch Torchancen aus dem Zentrum. Dafür aber kontrollierte der KFC weitgehend den Ball.

Erst nach der Pause und einer Umstellung auf zwei Spitzen und nur noch einen defensiven Mittelfeldspieler änderten sich die Verhältnisse. Die Uerdinger wurden druckvoller. Doch erst ein missglückter Rückpass, den Pozder abfing und zum Ausgleich einschoss, musste her. Acht Minuten später landete eine Hereingabe Danny Rankls im Baumberger Tor. Denis Pozder bugsierte den Ball zusammen mit einem Gegenspieler über die Linie. In der Folge jedoch ließen die Krefelder den Gegner aus der Umklammerung – ein folgenschwerer Fehler. Trainer Pawlak sagt: „Die zweite Hälfte geht in Ordnung. Nach der Führung waren wir aber zu passiv. Wir gehen kräftemäßig gerade etwas am Stock.“