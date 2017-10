Die Uerdinger treffen im Viertelfinale auf RW Oberhausen.

Krefeld. Trainerlegende Otto Rehhagel fungierte bei der Auslosung der Viertelfinalspiele des Niederrheinpokals als Losfee und bescherte dem KFC Uerdingen mit Rot-Weiß Oberhausen eines der schwersten Lose. Co-Trainer Stefan Reisinger sagt: „Es hätte uns leichter treffen können, aber wenn man den Pokal gewinnen will, muss man es nehmen, wie es kommt.“ Die Begegnung wird am Wochenende vom 24. bis 26. November in der Grotenburg ausgetragen. Reisinger: „Wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel haben, zumal wir in der Liga ja schon gute Erfahrungen mit Oberhausen gemacht haben.“ Im Liga-Spiel gewannen die Uerdinger in Oberhausen mit 1:0.