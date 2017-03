Neuer Termin für Auswärtsspiel bei TuRU Düsseldorf

Krefeld. Das Auswärtsspiel des KFC Uerdingen bei TuRU Düsseldorf findet nun am 17.05.2017 im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf statt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Ursprünglich sollte die Begegnung am 02.04.2017 um 15:00 Uhr stattfinden. Sie musste jedoch verlegt werden, da das Paul-Janes-Stadion bereits belegt war. Somit wird der KFC die Saison mit vier Auswärtsspielen am Stück beenden müssen.