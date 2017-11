Krefeld. Der KFC Uerdingen hat einen weiteren Sponsor gefunden. Neuer Partner des Regionalligisten ist die Böge Textil-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Duisburg. Das Unternehmen ist Anbieter von textilem Leasing und bietet Berufskleidung für verschiedene Branchen und Einsatzgebiete an. Zusätzlich gehören Mietfußmatten und Raumpflegeartikel zu den Schwerpunkten des Unternehmens aus dem DBL-Verbund.

"Ich als Krefelder habe schon immer die Spiele des KFC Uerdingen verfolgt und dem Verein die Daumen gedrückt. Umso mehr freue mich mich jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit", sagt Böge-Verkaufsleiter Thomas Krause.