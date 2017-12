Krefeld. Wie der KFC Uerdingen am Mittwoch mitgeteilt hat, wird das ausgefallene Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag, dem 4. Februar 2018, nachgeholt. Anstoß in der Grotenburg ist um 14:00 Uhr.

Bereits erworbene Tickets für den alten Termin behalten ihre Gültigkeit. Dauerkarten haben bei Pokalspielen keine Gültigkeit.