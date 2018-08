Der KFC Uerdingen hat seinen ersten Sieg in der 3.Liga verbucht. 2:0 gewannen die Krefelder bei den Würzburger Kickers. Ali Ibrahimaj und Oguzhan Kefkir erzielten in Stadion am Dallenberg vor 4835 Zuschauern die Treffer für den KFC, der sich damit ins Mittelfeld der Liga vorschob. Der KFC Uerdingen hat seinen ersten Sieg in der 3.Liga verbucht.

Momente des Spiels:

Es läuft die 48. Minute, als Maximilian Beister mit einer Ballberührung das Spielgerät durch die Schnittstelle der Würzburger Viererkette spielt. Der Abnehmer Ali Ibrahimaj läuft allein auf Kickers-Torwart Patrick Drewes zu, schaut ihn aus, schiebt mit Ruhe vorbei zum 1:0. In der 76. Minute dann ein genialer Moment. Ein langer Ball Tanju Öztürks findet Oguzhan Kefkir, dieser nimmt den Ball aus spitzem Winkel, trifft ins lange Eck. Keine Chance für Würzburgs Schlussmann. Es waren die beiden Linksaußen, die die Treffer setzten.

Spieler des Spiels:

Innenverteidiger Christopher Schorch war der Turm in der Schlacht im zweiten Durchgang, als Würzburg Druck machte, mehrere Bälle in den Strafraum brachte. Der 29-Jährige war aber zur Stelle, mit dem Kopf oder den Beinen, hielt zusammen mit Kapitän Mario Erb das Zentrum dicht.

Aufreger des Spiels:

Maximilian Beister ging in der 31. Minute im Strafraum zu Boden. Es gab eine leichte Berührung. Doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ das Spiel weiterlaufen. Beister und Trainer Stefan Krämer forderten aber Elfmeter.