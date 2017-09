Trotz Tabellenplatz zwei sieht Trainer Wiesinger vor dem Spiel am Dienstag gegen Rödinghausen Potenzial zur Verbesserung.

Krefeld. Gut eine Hälfte der Hinrunde ist absolviert – acht Spiele, 15 Punkte, Tabellenplatz zwei. Die Bilanz des KFC Uerdingen kann sich sehen lassen, perfekt ist aber noch lange nicht alles. Für Trainer Michael Wiesinger ist der Ertrag schlichtweg zu wenig. Rund vier Punkte mehr hätten es nach seiner Rechnung sein müssen. Die Spiele gegen den Tabellendritten Rödinghausen am Dienstag (19.30 Uhr) und beim Viertplatzierten Viktoria Köln (Sa., 14 Uhr) bilden echte Marksteine. Wie weit sind die Uerdinger in ihrer Entwicklung? Der KFC-Trainer Wiesinger über . . .

. . . die Chancenverwertung

„Von dem, was wir an Chancen erspielen, machen wir einfach zu wenig draus. Die Spiele gegen Gladbach II oder Verl müssen wir gewinnen. Das gelingt uns aber nicht, weil wir das Tor nicht treffen. Wenn wir früh in Führung gehen, laufen diese Spiele ganz anders. Es ist schon heftig für einen Trainer, weil man die ganze Zeit überlegt, wie arbeitest du daran. Klar, trainieren wir Abschluss und Torschuss, aber die Situation im Spiel ist nun einmal eine andere als im Training. Da sind wir einfach noch nicht abgeklärt genug und dürfen die Situation nicht unterschätzen.“

. . . die Personalie Christian Müller

„Er macht derzeit ein Probetraining bei uns. Ich kenne ihn schon eine Weile, weiß, dass er teilweise eine schwierige Mentalität hat. Er ist kein Trainingsweltmeister, weiß, wann es drauf ankommt, und bleibt in Drucksituationen cool. Ein Spieler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Er ist das, was wir derzeit noch nicht haben. Ein richtiger Typ. Es kann gut sein, dass er kommt. Er würde den Druck vorne erhöhen, da bin ich mir sicher.“

. . . die Entwicklung des Teams

„Man merkt in vielen Situationen, dass wir noch Zeit benötigen. Wir brauchen Typen auf dem Platz. Mannschaften wie Dortmund II sind abgezockter. Wir müssen erkennen, wenn eine Mannschaft angeknockt ist, dann zuschlagen. In den letzten Spielen machen wir die Gegner eher wieder stark, anstatt das Spiel zu entscheiden.“

. . . die Personalsituation

„Der Ausfall von Kefkir tut natürlich weh. Er darf sich zu einer Tätlichkeit nicht hinreißen lassen, dafür kassiert er auch eine Geldstrafe. Wir müssen jetzt noch auf das Urteil warten. Der Einsatz von Christoph Schorch und Florian Rüter ist fraglich. Schorch ist am Samstag umgeknickt, bei Rüter sind es ein paar muskuläre Probleme. Kevin Pino Tellez hat eine Reizung im Knie, er fällt zwei bis drei Wochen aus. Das ist echt schade, er hat sich gerade reingekämpft.“

. . . Gegner Rödinghausen

„Ich kannte die Mannschaft nicht, dass sie so weit oben mitspielt, ist für mich ein wenig überraschend. Es ist eine brutale Umschaltmannschaft. Sie arbeiten akribisch mit hohen Pressing gegen den Ball. Da gehören sie zu den Besten. Aber es wird so kommen wie die letzten Spiele. Wir bekommen unsere Chancen und die müssen wir reinmachen.“