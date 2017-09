Mario Erb, KFC-Kapitän, spricht vor dem Pokalspiel in Tönisberg über die Schuhwahl heute, den Saisonstart und das, was sich noch positiv ändern soll.

Krefeld. Als Regionalliga-Spitzenreiter gastiert der KFC Uerdingen heute um 19.30 Uhr beim Bezirksligisten VfL Tönisberg. Die Begegnung der zweiten Pokalrunde findet aus Sicherheitsgründen auf Asche statt. Das klingt erst einmal mehr nach Kreisliga als nach höherklassigem Fußball. Für viele Spieler wird es eine Umgewöhnung sein, auch für Mario Erb, den Kapitän des KFC Uerdingen. Mit der WZ spricht er auch über den Ligastart der Uerdinger.

Herr Erb, wann haben Sie eigentlich zuletzt auf Asche gespielt?

Mario Erb: Das ist eine gute Frage. Es muss irgendwann in der C-Jugend mit Bayern München gewesen sein, schon Ewigkeiten her. Es ist schon außergewöhnlich, dass das Spiel so stattfinden kann. Ich weiß nicht, welches Schuhwerk da am besten ist – Multinocken oder Nockenschuhe, oder eine Mischung aus beiden? Mal sehen.

„Wir dürfen nicht immer erst ein Gegentor fangen“

Was für einen Gegner erwarten Sie?

Erb: Für Tönisberg wird es das Spiel des Jahres, vielleicht sogar der letzten Jahre sein. Die werden alles raushauen. Wir müssen uns aber auf uns konzentrieren und alles abrufen.

Personal

Taktik Angreifer Joshua Endres setzte im Training genauso aus wie Innenverteidiger Christopher Schorch. Dennis Chessa meldete sich krank. Johannes Dörfler ist zurück im Mannschaftstraining. Auch Charles Takyi trainiert wieder, auch mit Schiene an der Hand. In Tönisberg will Trainer Michael Wiesinger heute Veränderungen an der Startelf vornehmen: „Einige sind nah dran. Wir fahren dahin und wollen es sachlich regeln, die Bemühungen des Gegner gleich im Keim ersticken.“

Nach sechs Ligaspielen liegt der KFC auf Platz eins. Sind Sie zufrieden?

Erb: Von der Punkteausbeute her ist es okay. Das letzte Spiel in Rhynern war allerdings nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen konsequenter vorne und hinten sein. Es gilt jetzt dran zu bleiben im Training. Es ist noch nicht alles perfekt. Wir wissen das einzuschätzen.

Was hat Ihnen noch nicht gefallen?

Erb: Wir müssen über das ganze Spiel konstanter agieren. Die erste Hälfte war schlecht. Von jedem Einzelnen muss da mehr kommen. Wir dürfen nicht immer erst ein Gegentor fangen, bevor wir aufwachen. Es könnte ja auch mal sein, dass man sich zur Pause schon mal zwei oder drei gefangen hat. Dann weiß ich nicht, ob man das so einfach noch aufholen kann. Wir müssen unser Spiel konsequenter durchdrücken. Wir sind jetzt zwei bis drei Monate zusammen. Es sind viele neue Spieler gekommen. Es ist noch nicht alles perfekt.