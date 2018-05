Fotogalerie

Aufstiegsfeier des KFC Uerdingen auf dem Rathausplatz

Das endgültige Urteil vom DFB steht noch aus, am Montagnachmittag wurde aber trotzdem auf dem Rathausplatz in Krefeld ausgiebig gefeiert. Uerdingen hatte beim Spielabbruch in der 82. Minute des Aufstiegs-Rückspiels in Mannheim 2:1 geführt und auch das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. mehr