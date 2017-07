Krefeld. Ab sofort können sich Fans des KFC Uerdingen im Vorverkauf Karten für alle Meisterschaftsheimspiele besorgen. Fans können sich Tickets im Vorfeld online selbst auszudrucken oder in einer der Vorverkaufsstellen eine Eintrittskarte zu holen. So sparen die Anhänger nicht nur das Warten an der Tageskasse, sondern auch 1 EUR je Ticket.

Informationen zu den Vorverkaufsstellen gibt es unter http://vvk.kfc-shop.de. Aktuell handelt es sich um vorläufige Terminen gemäß Rahmenspielplan. Die genaue Ansetzung der Partien erfolgt nach und nach durch den Westdeutschen Fußßballverband.