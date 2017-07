Krefeld. Der 27 Jahre alte und 1,85 Meter große Torwart René Vollath wechselt vom Karlsruher SC zum KFC Uerdingen an die Grotenburg. Beim KSC hat Vollath zuletzt drei Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und kommt auf insgesamt 67 Einsätze in der 2.Bundesliga und 110 Einsätze in der 3. Liga.

Beim KFC erhält der ehemalige Junioren-Nationalspieler einen Vertrag über 2 Jahre. "Ich habe richtig Bock auf die neue Herausforderung und das Projekt des KFC Uerdingen und werde alles dafür geben, um den Verein voranzubringen!", sagt René Vollath. red