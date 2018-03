Trotz vieler Großchancen kommt der KFC Uerdingen im Topspiel der beiden Aufstiegsfavoriten nicht über ein 1:1 hinaus.

Krefeld. Gegen Viktoria Köln schickte Krefelds neuer Trainer Stefan Krämer am Sonntag die gleiche Startelf auf den Platz, die bereits am Mittwoch den klaren 7:0 Erfolg gegen Tabellenschlusslicht Rhynern einleitete. Der KFC begann forsch und attackierte den Tabellenzweiten schon früh in der eigenen Hälfte. Doch die wenigen Toraktionen in der ersten Halbzeit wirkten allesamt zu harmlos.

Gut 5 Minuten nach der Pause dann der Nackenschlag für die Gastgeber: Viktorias Stürmer Sven Kreyer legte den Ball an Keeper Vollath vorbei und erzielte die etwas überraschende die Führung für die Kölner. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der frisch eingewechselte Holldack flankte in der 57. Minute von rechts in die Gefahrenzone. Der Ball landete bei Beister, der locker zum 1:1 einschob. Nur drei Minuten später war es erneut Beister, der mit einem Seitfallzieher das Tor nur knapp verpasste.

In der Folge gerieten die Gäste immer mehr unter Druck. In der 63. Minute bediente der auffällige Beister den eingewechselten Reichwein. Doch der Stürmer scheitert am Kölner Schlussmann. Wenig später kam Beister im gegnerischen Strafraum zu Fall. Doch den fälligen Strafstoß vergab Kefkir in der 69. Minute kläglich.

Die Krefelder erspielten sich nun Chancen am Fließband. Zunächst schlenzte Bittroff den Ball fast ins Tor (76.), dann haute Dorda das Leder an die Latte (81.). Kurz vor Abpfiff musste noch Viktorias Linksverteidiger Eichmeier mit Gelb-Rot vom Platz. Doch in der letzten gefährlichen Situation des Spiels köpft Reichwein den Ball nach einer Ecke nur Kölns Keeper Patzler in die Arme. So blieb es am Ende beim 1:1 Unentschieden.

Durch das Remis hat der KFC Uerdingen die Tabellenführung vor Viktoria Köln behauptet. Allerdings haben die Kölner noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. jp