KFC Uerdingen verpflichtet Torwart Robin Benz

Krefeld. Der KFC Uerdingen hat sich erneut für die kommende Saison verstärkt. Robin Benz wechselt von der TSG Sprockhövel an die Grotenburg. Der 21-Jährige ist Stammtorwart in der Regionalliga West, dort hat ihn der KFC Uerdingen in den letzten Monaten mehrmals gescouted. Ausgebildet wurde Benz in der Jugend des VFL Bochum. Wie der KFC mitteilt, freut sich der Verein auf einen sehr talentierten und gut ausgebildeten Spieler, der optimal in das Team passe. Robin Benz erhält einen Zweijahresvertrag.