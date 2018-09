Krefeld. Der KFC Uerdingen hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 24-jährige Samed Yesil erhält einen Vertrag über ein Jahr, teilte der Verein am Montag mit.

Yesil war als Jugendlicher Rekordtorschütze in der Jugendnationalmannschaft. Er durchlief die Jugendabteilungen des BV 04 Düsseldorf (2002-2005) und Leverkusen (2005-2012) und wechselte dann zum FC Liverpool (2012-2015). Für ein Jahr wurde er an den FC Luzern ausgeliehen und kehrte nach Liverpool zurück. Nächste Station war der griechische Verein Panionios Athen (2016/17). Jetzt streift er sich das Trikot des KFC Uerdingen über. Geboren wurde Yesil in Düsseldorf, aufgewachsen ist er in Krefeld.

"Es ist bekannt, dass wir noch nach einem weiteren, starken Stürmer gesucht haben - und es freut mich, dass wir ihn in Samed Yesil gefunden haben", sagte KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart.

Den KFC Uerdingen verlässt hingegen der 21-jährige Joshua Endres. Der Stürmer wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf. red