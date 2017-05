Innenverteidiger Christopher Schorch wechselt vom FSV Frankfurt an den Niederrhein.

Krefeld. Der 28-jährige Spieler des FSV Frankfurt kommt in der aktuellen Saison auf 26 Einsätze in der dritten Liga. Der erfahrene Defensivspezialist wurde in der Jugend von Hertha BSC Berlin ausgebildet und durchlief alle Jugendauswahlmannschaften Deutschlands. So wurde er in der U19 und der U20 von Horst Hrubesch trainiert.

Nach zwei Bundesliga-Einsätzen für die Hertha wechselte er 2007 für 800.000 Euro zu Real Madrid II. Zwei Jahre später kehrte er nach Deutschland zurück – für 1 Million € Ablöse wechselte er zum 1.FC Köln und erhielt dort einen Profivertrag. In zwei Spielzeiten kam er auf 21 Bundesligaeinsätze (1 Tor).

Über den MSV Duisburg und Energie Cottbus kam Schorch zur laufenden Saison zum Drittligisten aus Frankfurt. In seiner bisherigen Karriere kommt der beidfüßige Schorch auf 23 Spiele in der 1. Bundesliga, 10 Spiele in der 2. Bundesliga und 73 Drittligapartien (2 Tore). Christopher Schorch unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.