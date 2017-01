Testspiel KFC Uerdingen testet am Karnevalssamstag

Krefeld. Das aufgrund des vorgezogenen Ligastarts zunächst abgesagte Testspiel bei der U23 von Rot-Weiß Oberhausen kommt nun doch noch zustande. Neuer Termin ist der 25. Februar 2017 (Karnevalssamstag). Die Partie wird um 13.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des RWO-Jugendleistungszentrums in Oberhausen angepfiffen.

Ursprünglich sollte der Test in Oberhausen am Samstag, dem 19. Februar, stattfinden, an dem aber dann das Nachholspiel in der Liga beim VfB Hilden angesetzt wurde. Somit sehen die nächsten Termine des KFC nun folgendermaßen aus:

29.01.2017 TSV Marl-Hüls - KFC Uerdingen (15:00 Uhr),12.02.2017 SC Reusrath - KFC Uerdingen (14:00 Uhr), 14.02.2017 Teutonia St. Tönis - KFC Uerdingen (19:30 Uhr), 19.02.2017 VfB Hilden - KFC Uerdingen (15:00 Uhr, Oberliga-Nachholspiel), 22.02.2017 Sterkrade Nord - KFC Uerdingen (19:00 Uhr), 25.02.2017 RW Oberhausen - KFC Uerdingen (13:30 Uhr).