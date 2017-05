Krefeld. Der frühere Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen kehrt in die Regionalliga zurück. Der DFB-Pokalsieger von 1985, der bis 1996 in der Bundesliga vertreten war, machte am Sonntag mit dem 4:0 gegen Jahn Hiesfeld den Aufstieg in die Viertklassigkeit vorzeitig perfekt.