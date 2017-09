Der KFC Uerdingen hat sich im Heimspiel von der U23 von Borussia Mönchengladbach mit 1:1 getrennt. Connor Krempicki hatte die Gastgeber in der 41. Minute mit einer schönen Einzelaktion und Linksschuss in Führung gebracht. Gladbachs Mike Feigenspan glich mit einem Solo im Krefelder Strafraum vor 2034 Zuschauern aus. Eine Punkteteilung, die in Ordnung ging.

Weitere Informationen folgen.