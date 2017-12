Der KFC Uerdingen hat seine Mannschaft für die aktuelle Saison vorgestellt. Die komplette Mannschaft in Bildern gibt es hier. mehr

Anzeige

Anzeige

DIE WZ KREFELD IN SOZIALEN NETZWERKEN

Fotogalerie

Krefeld Pinguine verlieren gegen Kölner Haie

Die Mannschaft von Trainer Rick Adduono verlor am Freitag drei Tage nach der 2:3-Pleite in der Verlängerung gegen die DEG auch das zweite Derby in dieser Woche – diesmal mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) gegen die Kölner Haie. mehr