KFC Uerdingen siegt – Verfolger patzt

Oberligist hat nach einem 1:0 über Homberg elf Punkte Vorsprung auf Schonnebeck, das zum zweiten Mal in Folge verliert.

Krefeld. Der KFC Uerdingen zieht beharrlich seine Kreise. Der letzte Konkurrent Schonnebeck dagegen lässt allmählich die Flügel hängen. Durch den 1:0-Sieg daheim gegen den VfB Homberg hat der Spitzenreiter seinen Vorsprung nach 25 Spielen auf elf Punkte ausgebaut – und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die gestaltende Hand, Pascale Talarski, diente dem Team gestern mal wieder in der Rolle als Vollstrecker (56.), nach Zuarbeit von Tanju Öztürk nach einem Ballgewinn. Nur unverbesserliche Pessimisten werden rund um die Grotenburg noch davon reden, dass die Mannschaft ihren Vorteil durch unvorhergesehene Ereignisse verspielen könnte. Der KFC aber holt verlässlich seine Punkte. Und Schonnebeck hat nun die zweite Begegnung nacheinander verloren.

Schwertfeger vergibt frühe Führung

KFC-Trainer André Pawlak sagt: „Es war ein Arbeitssieg. Die Mannschaft hat nicht geglänzt, aber gewonnen.“ Das interne Ziel bleibt: Bis zum Saisonende am 28. Mai wollen die Uerdinger alles gewinnen. Aleksandar Pranjes vertrat den gesperrten Johannes Dörfler, Patrick Ellguth wurde durch Vincent Wagner ersetzt. Kai Schwertfeger vergab nach wenigen Minuten die frühe Führung, die Pawlak als Ziel ausgerufen hatte. Homberg stand hinten sicher, der KFC war spielbestimmend. Doch Großchancen boten sich erst einmal nicht. Im zweiten Durchgang verpassten die Krefelder durch Oguzhan Kefkir, Denis Pozder oder Sebastian Hirsch die Vorentscheidung.

So wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, als die Duisburger mit langen Bällen dem Ausgleich näher kamen. Letztlich hielt die Uerdinger Abwehr dicht, was auch eine Qualität in dieser Spielzeit ist. Pawlak: „Die Mannschaft hat es sehr gut umgesetzt. Es war ein super Wochenende für uns. Das Team ist so gefestigt, es dürfte eigentlich nichts mehr passieren.“ Am Gründonnerstag kann der Ligaprimus der Konkurrenz zusehen. Er greift erst am Samstag in Hönnepel-Niedermörmter wieder an.