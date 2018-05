Mannheim. Der KFC Uerdingen spielt wieder Profifußball. Die Krefelder haben das Relegations-Rückspiel bei Waldhof Mannheim dank einer souveränen Leistung 2:1 (2:1) gewonnen und damit den direkten Durchmarsch von der Oberliga Niederrhein in die 3. Liga geschafft. In einer hitzigen Partie erzielten Connor Krempicki (30.) und Tanju Öztürk (39.) die wichtigen Auswärtstreffer, Mannheim konnte nur durch Patrick Mayer (32.) zwischenzeitlich ausgleichen. Das Hinspiel am Donnerstag in Duisburg hatte der KFC 1:0 gewonnen.

8751 Tage – oder knapp 24 Jahre – nach der 0:2-Niederlage in Mannheim im Juni 1994, die den bislang letzten Bundesliga-Aufstieg bedeutete, feierte der KFC damit wieder einen großen Erfolg in der Kurpfalz. Im kommenden Jahr kann sich die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer dann mit Traditionsklubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, Hansa Rostock oder dem Karlsruher SC messen.

Krämer ließ Toptorjäger Lucas Musculus zunächst auf der Ersatzbank, dafür spielte der erst 21 Jahre alte Johannes Dörfler, der in Duisburg das 1:0 mit einem 50-Meter-Solo vorbereitet hatte. Auch Jan Holldack und Oguzhan Kefkir blieben im Vergleich zum Hinspiel zunächst draußen, dafür begannen Dennis Chessa und Patrick Ellguth.

Nach der Wahnsinnschoreographie der Mannheimer ("Schon Tausend Mal für tot erklärt, doch heute werdet ihr eines Besseren belehrt") und den teils brachialen KFC-Schlachtrufen wirkten die Uerdinger in den ersten Spielminuten leicht nervös. Mannheim kam zweimal gefährlich vor das KFC-Tor, zudem musste Christian Dorda nach einem Foul behandelt werden.

Danach übernahmen die Gäste aber die Kontrolle, kamen durch einen Konter über Dörfler und Krempicki in der elften Minute zu ihrer ersten Chance, drei Minuten später schoss Hinspieltorschütze Maximilian Beister von der linken Seite knapp drüber.

Stimmen nach dem Spiel Tanju Öztürk: Wir feiern. Wir sind aufgestiegen. Wir haben 12 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben zweimal auswärts gewonnen. Die Ausschreitungen waren übertrieben. Aber wir wollen jetzt feiern. Stefan Krämer: ich bin überglücklich. Das Team hat sich das verdient. Wir haben jetzt 12 Mal in Folge gewonnen. Das geht eigentlich gar nicht. Seit ich am 15.März gekommen bin, mussten wir immer gewinnen. Der Aufstieg ist total verdient. Rene Vollath: So ein Böller explodiert genau neben mir. Habe noch Piepen im Ohr. Total unnötig. Aber scheiss egal. Wir sind aufgestiegen. Bernhard Trares: es ist schade.. Die Ausschreitungen sind unverständlich. Man muss fair verlieren können. Das muss man akzeptieren. Uerdingen war abgezockte, hat seine wenigen Chancen genutzt.

In der 29. Minute klappte es dann, Chessa setzte sich auf der linken Seite durch, spielte flach ins Zentrum, wo Krempicki aus wenigen Metern vollstreckte. Das wichtige Auswärtstor für den KFC. Doch nur zwei Minuten später glich Patrick Mayer nach einem Freistoß an die Latte aus kurzer Distanz für Waldhof aus. In der Folge versuchten Dutzende KFC-Ultras, den Heimbereich zu stürmen. Erst eine aufmarschierte Hundertschaft der Polizei brachte die Situation unter Kontrolle.

Die Uerdinger Spieler ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Sechs Minuten vor der Pause schien ein weiterer Angriff schon fast verspielt, als Tanju Öztürk den Ball aus 20 Metern herrlich ins rechte Eck schlenzte – ein Traumtor zum Aufstieg.