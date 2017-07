Der 31-jährige Routinier will mit den Uerdingen dahin zurück, wo er schon gespielt hat – in den Profibereich.

Krefeld. Marcel Reichwein spricht von einem Projekt, wenn er auf den KFC Uerdingen zu sprechen kommt. Der Club, mit dem er wieder nach oben will – dorthin, wo er einst schon gespielt hat. In der Zweiten Liga und in der Dritten Liga. Der 31-Jährige gehört zu den Veteranen in der neuformierten Mannschaft des Regionalliga-Aufsteigers. Die, die wissen, wie die Dinge so laufen in den höheren Spielklassen. Zuletzt ging Reichwein für den VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord auf Torejagd: 17 Treffer in 34 Spielen waren die Ausbeute, drittbester Wert in der Liga.

Der KFC Uerdingen ist die zehnte Station des gebürtigen Hessen

Davor war der Stürmer schon in Aalen, Münster, Erfurt und Ahlen vor dem gegnerischen Tor auffällig geworden. Seine Karriere ist lang. Der KFC ist seine zehnte Station. 64 mal lief er in der 2. Liga auf, 193 Spiele bestritt er in der dritten. Dort erzielte er insgesamt 59 Tore. Nun zog es den gebürtigen Hessen, der in der Jugend durch die Schule von Bayer Leverkusen gegangen ist, in den Westen zurück, wie er sagt. Auch wegen seiner Lebensgefährtin. Reichwein hat sich in Dortmund niedergelassen: „Ich will hier etwas aufbauen. Das ist spannend. Ich habe in meiner Laufbahn schon einiges gesehen. Ich übernehme auch gerne Verantwortung.“

Reichwein versteht sich dabei nicht bloß als Torjäger, sondern vielleicht auch ein bisschen als Entwicklungshelfer beim Projekt KFC: „Ich bringe Erfahrung aus höheren Ligen mit. Die Unterschiede zwischen der Dritten Liga und den Regionalligen werden immer geringer. Ich will den Jüngeren im Team auch helfen. Die Jungs wollen vielleicht auch mal dahin, wo ich einmal war.“ Gut sei er aufgenommen worden in der Mannschaft, die nur noch zur Hälfte aus den Spielern besteht, die vor zwei Monaten die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gefeiert hatten: „Wir wachsen jeden Tag näher zusammen und lernen uns kennen. Es geht nun darum, eine Einheit zu werden. Der Trainer hat eine Philosophie. Wir trainieren noch die Lauf- und Passwege. Es braucht noch Zeit, aber es wird von Tag zu Tag besser.“