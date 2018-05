Krefeld. Emotionales Relegationsspiel gegen den SV Waldhof Mannheim, Freudentaumel nach dem Aufstieg, droht nun der harte Aufprall zurück in die Regionalliga? Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Fußballbundes (DFB) könnte der KFC Uerdingen nach dem erfolgreichen Aufstieg in die dritte Liga die Lizenz dafür verweigert werden. Ein Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfährigkeit sei wohl erst nach Ablauf der Ausschlussfrist eingegangen.

Bis spätesten Montag (29.5., 15.30 Uhr) hätte der KFC Uerdingen eine Liquiditätsreserve als Guthaben einbringen müssen. Diese sei aber erst nach Ablauf der Frist eingegangen. Laut Statuten wäre somit die Bedingung zur Erteilung einer Lizenz für die 3. Liga nicht erfüllt. Ein Ermessensspielraum soll es nicht geben, teilt der DFB mit.

Nun will der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB am kommenden Montag (4.6.) zusammenkommen, um zu prüfen, ob die Bedingungen für eine Erteilung der Lizenz erfüllt worden sind.

SV Waldhof Mannheim könnte in die 3. Liga aufsteigen

Uerdingen hatte sich in den Playoffs gegen den Südwest-Zweiten Waldhof Mannheim sportlich durchgesetzt. Nach einem 1:0 im Hinspiel musste das Rückspiel wegen Ausschreitungen von Waldhof-Fans am Sonntag abgebrochen werden. Erst am Dienstag hatte der DFB die Partie mit 2:0 für Uerdingen gewertet.

Wird dem KFC die Lizenz verweigert, würde laut der DFB-Spielordnung (§55b 4) der in den Aufstiegsspielen unterlegene Verein, in diesem Falle der SV Waldhof Mannheim, als Sieger gelten und in die dritte Liga aufsteigen, sofern die wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen erfüllt seien.

Droht Fortuna Düsseldorf U23 der Abstieg in die Oberliag?

Konsequenzen hätte das womöglich auch für die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Durch einen Aufstieg des KFC Uerdingen in die dritte Liga hat sich Fortunas U23 als 15. der Regionaliga West den Klassenerhalt gesichert, denn nur drei Teams steigen in die Oberliga ab. Dadurch sind die Düsseldorfer durch eine Hintertüre wieder in die Regionalliga geschlüpft. Zittern vor der Entscheidung des DFB müssen nun also zwei Mannschaften. dw/dpa