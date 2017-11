Krefeld. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück hat der KFC Uerdingen die "Herbstmeisterschaft" in der Regionalliga West gewonnen. Oghuzhan Kefkir (26.) und Marcel Reichwein (55.) erzielten am letzten Spieltag der Hinrunde die Treffer für den Tabellenführer. Nach dem Anschlusstreffer, einem direkten Freistoß von Viktor Maier, wurde es in der Endphase noch einmal spannend. anle