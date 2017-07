Krefeld. Der 27 Jahre alte und 1,85 Meter große Torwart René Vollath wechselt vom Karlsruher SC zum KFC Uerdingen an die Grotenburg. Beim KSC hat Vollath zuletzt 3 Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und kommt auf insgesamt 67 Einsätze in der 2.Bundesliga und 110 Einsätze in der 3. Liga. Beim KFC erhält der ehemalige Junioren-Nationalspieler einen Vertrag über 2 Jahre. "Ich habe richtig Bock auf die neue Herausforderung und das Projekt des KFC Uerdingen und werde alles dafür geben, um den Verein voranzubringen!", sagt René Vollath.