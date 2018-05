Das Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga hat begonnen. In der Schauinsland-Arena in Duisburg stehen sich der KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim zum ersten von zwei Relegationsspielen gegenüber. Die erste Hälfte ist gespielt.

Waldhof machte einen sehr abgeklärten Eindruck. Der KFC sah sich - trotz guter Leistung - lange nicht mehr so in die Deckung gezwungen wie in den ersten 30 Minuten der ersten Spielhälfte. Vor allem im Mittelfeld wurden doch häufig sehr hitzige Zweikämpfe geführt. Da aber gefährliche Strafraumszenen Mangelware waren, bleibt es nach 45 Minuten beim 0:0.

