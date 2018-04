Dortmund. Der KFC Uerdingen hat die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga weiter fest im Visier. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer beim 6:2-Erfolg gegen die U23 von Borussia Dortmund den achten Sieg in Serie und festigte nach dem 32. Spieltag seine Tabellenführung in der Regionalliga West. Der Krefelder Club kann den Titel in der West-Staffel mit Siegen in den verbleibenden Ligaspielen gegen Wuppertal und Wiedenbrück aus eigener Kraft erreichen.

Verfolger Viktoria Köln hielt allerdings mit einem Torfestival den Anschluss zum Spitzenreiter. Der Vorjahresmeister bezwang die SG Wattenscheid mit 8:3 und konnte in seinen bisherigen 31 Saisonpartien bereits 76 Treffer erzielen. Uerdingen weist fünf Punkte Vorsprung zum Verfolger Viktoria auf. Die Kölner haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen und können den Rückstand am Mittwoch (19.00 Uhr) in der Partie gegen Alemannia Aachen verkürzen.

Nur der Westmeister erreicht die Aufstiegspartien zur 3. Liga (24. und 27. Mai) und hat im Hinspiel Heimrecht gegen Waldhof Mannheim oder den SC Freiburg II aus der Regionalliga Südwest. Das ergab eine weitere Auslosung der Relegationspartien am Freitag. dpa