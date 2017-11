Derzeit kursieren Meldungen über einen möglichen Transfer aus Burghausen. Hierzu nimmt der Verein nun Stellung.

Mit Blick auf die kursierenden Meldungen bezüglich eines Transfers aus Burghausen möchte der KFC Folgendes bekanntgeben, so die offizielle Mitteilung: "Es gab und gibt kein Interesse an und keinen Kontakt zu diesem Spieler. Gleichzeitig ist es uns wichtig zu betonen, dass wir zu 100 Prozent hinter unserem Spieler Lucas Musculus stehen. Ein Wechsel steht für uns nicht zur Diskussion.Der KFC Uerdingen distanziert sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich von der unseriösen Berichterstattung in einigen Medien. So ein Verhalten ist nicht nur unprofessionell, sondern schadet aus unserer Sicht auch ganz bewusst dem Verein."