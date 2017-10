Der Regionalligist KFC Uerdingen hat das Topspiel bei RW Oberhausen mit 1:0 gewonnen.

Oberhausen. Tanju Öztürk hatte die Gäste bereits nach sieben Minuten mit einem Kopfball nach einer Ecke in Führung gebracht. Der defensive Mittelfeldspieler bestritt sein erstes Saisonspiel von Beginn an für den verletzten Patrick Ellguth. Die Krefelder strahlten die bekannte Sicherheit in der Defensive aus. Im Angriff aber ließ der Tabellenführer wieder die eine oder andere gute Chance ungenutzt, was sich aber erneut nicht rächte.