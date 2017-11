Wuppertal. Durch ein Kopfballtor Mario Erbs nach einer Ecke in den Schlussminuten hat Regionalliga-Spitzenreiter KFC Uerdingen mit 1:0 beim Wuppertaler SV gewonnen. Die Partie vor 4332 Zuschauern war lange ausgeglichen. Die schwere Verletzung Christian Müllers in der ersten Hälfte, der mit einer Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste, trübte die Stimmung. Der KFC Uerdingen ist nun seit zehn Pflichtspielen in Folge ohne Gegentor.