Den Start mit dem KFC hat Trainer Michael Wiesinger erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt geht es in die heiße Phase.

Krefeld. Michael Wiesinger ans Telefon zu kriegen, ist dieser Tage gar nicht so leicht. Training, Scouting, Testspiel: So lautet der Dreiklang, dem sich der 44-Jährige fast täglich unterzieht. Selbst ein Abstecher in die Heimat ist für ihn nur schwer unterzukriegen. Der Fokus des Fußballtrainers ist derzeit einzig und allein auf seine Aufgabe beim KFC Uerdingen gerichtet. Nach dem ersten Abtasten samt den erfolgreichen Testspielen gegen Fortuna Köln (1:0) und Preussen Krefeld (6:0) geht es für die Blau-Roten laut Wiesinger jetzt in eine Phase der Vorbereitung, auf die der neue Übungsleiter beim KFC auf und abseits des Platzes viel Wert legt. Eine klare Zielsetzung für die Saison gebe es intern auch, wie er im Interview mit der Westdeutschen Zeitung verrät.

Herr Wiesinger, rund vier Wochen sind Sie erst Trainer des KFC Uerdingen, doch schon in drei Wochen beginnt die neue Saison. Haben Sie überhaupt schon eine Wohnung in Krefeld gefunden?

Michael Wiesinger (lacht): Nein, die Wohnungssuche musste ich etwas hinten anstellen. Aber ich bin zuversichtlich, bald etwas gefunden zu haben. Derzeit wohne ich noch im Hotel.

Haben Sie die Eingewöhnungsphase abgeschlossen?

Wiesinger: Ja, die Zeit im Trainingslager war wichtig, um die Jungs genauer kennenzulernen. Ich bin zufrieden damit, wie wir bislang gearbeitet haben.

Wie wichtig war dabei auch der Erfolg gegen Fortuna Köln – immerhin ein ambitionierter Drittligist?

Wiesinger: Der Sieg hat mich natürlich super gefreut und auch für leichte Euphorie in der Mannschaft gesorgt. Das ist auch gut so. Noch mehr hat mir aber imponiert, wie wir in diesem Spiel körperlich dagegengehalten haben, als es spielerisch nicht so lief. Einzig das ein oder andere Foul war mir dann doch noch zu nah am eigenen Sechzehner.

Am Wochenende steht der nächste Härtetest an . . .

Wiesinger: Auf diesen Doppelspieltag mit den Spielen gegen Kerkrade und Velbert freue ich mich besonders. Wir haben intensiv trainiert in den vergangenen Wochen, jetzt geht es auch darum, dass sich das Team auf dem Platz findet.