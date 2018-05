Seit gestern können Fans online Karten für das Relegationshinspiel kaufen. Auswärtskarten nur an der Geschäftsstelle.

Die Zeit drängt. Bereits in einer Woche steigt das Releagationshinspiel zur 3. Liga für den KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim. Wegen des Umzugs in die Zweitliga-Arena des MSV Duisburg müssen die Geschäftsstellen-Mitarbeiter des KFC einen regelrechten Organisationsmarathon bewältigen. Seit gestern steht das Ticketing für Heim- und Auswärtsspiel. Die WZ hat alle Infos zum Kartenvorverkauf zusammengefasst.

Karten Heimspiel

Karten können ab sofort online an allen Vorverkaufsstellen und ab heute zu den Öffnungszeiten in der KFC-Geschäftsstelle gekauft werden – ganz normal wie bei allen anderen Heimspielen des KFC Uerdingen auch.

Preise

Die Preise für die Karten in der schauinsland-reisen-Arena lauten wie folgt: König-Pilsener-Fankurve, Fanblock (OG): zwölf Euro; Sparkassen-Tribüne, Haupttribüne (UG): 25 Euro; Sparkassen-Tribüne, Haupttribüne (OG): 22 Euro; schauinsland-reisen-Tribüne, Gegengerade: 20 Euro. Ermäßigung (Mitglieder, Studenten, Schüler, Rentner, Behinderte) in allen Kategorien: je drei Euro.

Öffnungszeiten

Die MSV-Arena, die Tageskassen und der Vip-Bereich öffnen am 24. Mai zwei Stunden vor Anstoß, also um 17 Uhr.

Sicherheitshinweise

Im kompletten Stadion wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Rucksäcke und große Taschen dürfen nicht mit ins Stadion gebracht werden.

Karten fürs Auswärtsspiel

Dem KFC ist für das Auswärtsspiel in Mannheim ein Kontingent von 3000 Tickets zur Verfügung gestellt worden. Die Karten können ab heute in der Geschäftsstelle gekauft werden. Die Karten kosten 13 Euro für Stehplätze und 22 Euro für Sitzplätze. Pro Person werden maximal vier Karten ausgegeben. Die Karten gibt es ausschließlich in der Geschäftsstelle und nicht online. Karten können nicht reserviert werden. Karten zu hinterlegen ist nicht möglich.

Sonderverkauf

Um möglichst allen Fans die Möglichkeit zu geben, Karten zu kaufen, hat die Geschäftsstelle in den kommenden Tagen wie folgt geöffnet: Donnerstag, 9 bis 22 Uhr, Freitag, 9 bis 15 Uhr. Sonderverkauf an der Grotenburg: Freitag: 15 bis 20 Uhr, Samstag: 12 bis 20 Uhr, Sonntag: 12 bis 20 Uhr.

Karten für das Heimspiel in Duisburg gibt es auch an allen anderen Ticketvorverkaufsstellen sowie im Netz auf der Homepage: lms-ticket.de/kfc-uerdingen

In Mannheim läuft der Kartenvorverkauf bereits seit der vergangenen Woche. Gestern meldete der Zweite der Regionalliga-Südwest, dass der Heimbereich für das Rückspiel am 27. Mai bereits restlos ausverkauft sei. Laut Verein wurden 21 727 Karten verkauft.